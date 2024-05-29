"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объем первых страховых выплат, произведенных СК "Росгосстрах" аграриям в связи с майскими заморозками, превысил 107 млн рублей на 27 мая, сообщила страховая компания.

В работе СК находятся еще обращения растениеводов, ущерб по которым предварительно оценивается в 235 млн рублей.

Заморозки в начале мая в центральной части России нанесли существенный ущерб посевам сельскохозяйственных культур - в десяти регионах страны был введен режим ЧС. Наибольший ущерб морозы причинили сельхозпроизводителям в Волгоградской области, застраховавшим по риску "ЧС" посевы и урожай озимой пшеницы, часть из которых после такого существенного понижения температуры была утеряна безвозвратно.

Всего с начала года "Росгосстрах" выплатил клиентам за утраченный урожай более 153 млн рублей. Из них около 16,5 млн рублей получили растениеводы из Мордовии - за погибшие из-за сильного ветра и ледяной корки посевы озимых пшеницы и ржи, а также яровой ячмень.

"Программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации была внедрена не так давно и, как показала практика, оказалась востребованной у наших сельхозпроизводителей, - сказал начальник Управления выплат по страхованию индустриальных и логистических рисков "Росгосстраха" Антон Шерстнев. - По такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. Также для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от метеостанций - процесс возмещения ущерба максимально упрощен".

Шерстнев отметил, что многие растениеводы также выбирают страхование по мультирисковому полису, так как по нему покрываются не только прямые расходы растениеводов - как, например, при страховании урожая от рисков ЧС, но и недополученная прибыль из-за снижения урожайности посеянных культур. Компенсация может доходить до 100% страховой стоимости урожая. "Для сельхозпроизводителей важно, что заключение мультирискового сельскохозяйственного договора доступно при страховании с господдержкой, максимальная субсидия - 50% от стоимости полиса", - сказал он.