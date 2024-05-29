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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Москалькова сообщила о приостановке обмена пленными между РФ и Украиной

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Обмен военнопленными между Россией и Украиной приостановлен уже несколько месяцев, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Работаем очень плотно с министерством обороны и хочу сказать им слова отдельной благодарности за ту большую работу по возвращению людей из плена. К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", - сказала Москалькова в среду на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Она отметила, что чувствует волнение и напряжение людей, делает все возможное, чтобы донести до них информацию о мероприятиях со стороны государства.

"Мы находимся в диалоге с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста. Согласно договоренности, зеркально день в день совершаем посещения: украинский омбудсмен - наших военнопленных, а я - украинских военнослужащих. Посетили более 700 граждан с обеих сторон и договорились о зеркальных передачах из дома вещей, писем, записок от детей", - пояснила Москалькова.

По ее словам, такой гуманитарный коридор поддерживается властью и будет действовать.

Она также рассказала, что получила коллективное обращение от родственников участников СВО, которые служат в одной из мотострелковых бригад о том, что им не предоставляются отпуска.

"Обратились в Главную военную прокуратуру, в министерство обороны. Проверки подтвердили эти факты. Сегодня составлен график отпусков и люди стали приходить в семьи", - сообщила Москалькова.

Она добавила, что намерена продолжать контролировать эту ситуацию.

Татьяна Москалькова Украина
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