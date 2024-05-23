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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой ускорить обмен пленными

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге с просьбой ускорить обмен пленными.

В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что уже "на протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных".

"Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия", - написала Москалькова.

Она отметила, что направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов.

По ее словам, Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных, "но Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен".

"Недавно я посещала католических священников в их месте содержания, убедилась, что условия соответствуют международным нормам. С их стороны была высказана только одна просьба, как можно быстрее увидеть своих родных и близких", - уточнила омбудсмен.

Татьяна Москалькова Украина
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