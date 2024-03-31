Папа римский призвал Россию и Украину обменять всех военнопленных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье предложил РФ и Украине обменять всех остающихся друг у друга пленных.

"Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь, что между Россией и Украиной пройдет всеобщий обмен пленными", - приводят западные СМИ слова понтифика из его послания в связи с приходом католической Пасхи.

Также папа римский, обращаясь к десяткам тысяч собравшихся на площади Святого П‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​етра в Ватикане, вновь призвал установить режим прекращения огня в секторе Газа и вернуть заложников, находящихся на территории анклава.

"Я снова прошу, чтобы в Газе обеспечили доступ к гуманитарной помощи, и снова взываю к немедленному освобождению заложников, захваченных 7 октября 2023 года, и к незамедлительному перемирию в Газе", - сказал понтифик.

Ранее он также призывал начать переговоры для урегулирования на Украине.