Путин поручил завершить формирование нацпроектов до конца лета

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил чиновникам до конца лета доработать и скоординировать национальные проекты, рассчитанные на период до 2030 года.

"До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

По его словам, "должно быть все согласовано между различными ведомствами и уровнями власти, (нацпроекты - ИФ) внесены на рассмотрение Совета по стратегическому развитию". "И конечно, нужно в деталях проработать их финансовую часть. Напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - сказал президент.

Путин отметил, что в дальнейшем нацпроекты будут дополняться новыми инициативами. "Жизнь будет вносить свои коррективы, но уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти", - сказал он.

Он отметил, что "главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведется, конечно, не в кабинетах, она идет на местах: в субъектах федерации, в наших городах и поселках".

"А это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициатива граждан не в последнюю очередь. Поэтому закономерно, что сегодняшнее заседание по стратегическому развитию мы проводим совместно с комиссиями Государственного совета, с коллегами из Совета Федерации", - сказал Путин.

Во вторник на круглых столах обсуждалось, как наиболее эффективно выстроить работу по достижению национальных целей, максимально, четко, слаженно наладить взаимодействие органов власти на всех уровнях.

"Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета расскажут об итогах этих дискуссий, представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов", - сказал президент.

"Я прошу коллег внимательно проанализировать предложения субъектов РФ и дополнительно, не формально, а по существу нацелить министерства к активному привлечению регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов", - добавил он.

Он подчеркнул, что "речь идет не о проектах отдельных ведомств, а о масштабных взаимоувязанных программах, которые должны работать на решение общих, системных задач, важных для всех граждан страны".