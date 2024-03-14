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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Пути реализации новых российских нацпроектов будут определены в мае

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам для определения путей решения задач в рамках реализации новых нацпроектов. Он заявил об этом на совещании с членами правительства.

"Предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов, где, думаю, будет уместно обсудить как предстоит решать поставленные задачи, что называется, на земле, применительно к конкретным субъектам РФ, какие дополнительные, может, инструменты необходимы, чтобы добиться практических ощутимых результатов, которых ждут граждане России", - сказал он.

Правительству он поручил до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов.

"Также отдельно обсудим этот вопрос на ближайших встречах", - сказал президент.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов ("Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь"). Проект "Молодежь России" https://www.interfax.ru/russia/948862https://www.interfax.ru/russia/948862 в 2024 году, остальные - в 2025 году.

11 марта на сайте Кремля было опубликовано поручение президента его администрации, правительству и заинтересованным федеральным госорганам разработать нацпроект, направленный на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Владимир Путин Госсовет
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