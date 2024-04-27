Новые нацпроекты должны быть утверждены до конца года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года, их подготовка будет обсуждена в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам, сообщил на совещании президент Владимир Путин.

"Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года. В мае на совместном заседании Государственного Совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы, определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в Послании", - сказал он.

По его словам, "в предстоящие шесть лет по этим и другим направлениям предстоит очень много сделать".

"Дополнительные ресурсы должны работать на стабильное, долгосрочное развитие наших городов и сёл, сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территорий. Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности. Здесь важно все: состояние так называемой инфраструктуры детства - то есть детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив и так далее", - подчеркнул Путин.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов ("Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь"). Предполагается, что все из них, кроме "Молодежи России", стартуют в 2025 году.

14 марта президент предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам для определения путей решения задач в рамках реализации новых нацпроектов. 12 апреля он поручил правительству разработать до 30 апреля основные принципы подготовки новых национальных проектов и определить механизмы их софинансирования.