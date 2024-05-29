Госзаказчики не выполнили в 2023 году квоты по закупкам российской продукции по 53 позициям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские госзаказчики не выполнили в 2023 году требования по квотированию закупок продукции российского производства по 53 номенклатурным позициям из 121, следует из отчета Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"По результатам отчетного периода в Единой информационной системе (ЕИС) размещено 19,6 тысячи отчетов, которые содержат сведения о принятых заказчиком в отчетный период товарах, включенных в перечень (на них распространяется норма о квотировании - ИФ), - говорится в отчете. - Всего по результатам оценки достижения минимальной доли закупок установлено, что из 121 групп товаров, включенных в перечень, в отношении 63 группы товаров минимальная доля закупок достигнута, 53 групп товаров минимальная доля закупок не достигнута, а по 5 группам товаров отчеты заказчиков не поступали".

Всего, по данным Минфина, госзаказчики закупили в прошлом году квотируемые товары на 253 млрд рублей. Из них российские - на 134 млрд рублей. Причем, если в отдельных группах товаров квоты не просто выполнены, но и значительно превышены (достигают 90-100%), то в других отмечено "отставание" на порядок или на десятки процентов.

В частности, квоты не выполнены по ряду видов медизделий и медоборудования, по различными видам музыкальных инструментов, по аудио- и видео-аппаратуре, по средствам связи и передаче данных.

Наибольшая доля выполненных квот приходится на различные виды компьютерной техники.

Как сообщалось, с января 2021 года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями ряда вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами были утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы.