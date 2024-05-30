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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учение у берегов Приморья

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели зачетное тактическое учение в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба флота.

В учении были задействованы большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", малый противолодочный корабль МПК-82 и подводная лодка "Волхов" ТОФ.

В ходе учения корабли осуществляли противолодочный дозор на подходах к главной базе Тихоокеанского флота.

"Для поиска субмарины военные моряки использовали подкильные гидроакустические станции и данные, полученные от корабельного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ с борта БПК "Адмирал Пантелеев"", - говорится в сообщении.

После установления контакта с подводной лодкой условного противника и ее классификации корабли отработали алгоритм действий по уничтожению субмарины.

По подводной лодке условного противника боевые расчеты МПК выполнили учебные торпедные стрельбы, а экипаж БПК отработал практическое бомбометание из реактивных бомбометных установок РБУ-6000. Роль вражеской субмарины исполняла подводная лодка "Волхов".

Все поставленные задачи в ходе проведения зачетного корабельного тактического учения, которое проводилось в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ, успешно выполнены.

Тихоокеанский флот Адмирал Пантелеев Приморье
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