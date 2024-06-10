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Ротацию ракетчиков проведет ТОФ на Курилах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ротация личного состава дежурных сил береговых ракетных комплексов "Бастион" пройдет на Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в понедельник.

"Морской буксир "МБ-105" и специальное судно "Бирюса" войск и сил на северо-востоке России приступили к выполнению рейсов для ротации военнослужащих дивизионов береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота и доставки грузов", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, сменится личный состав дежурных сил береговых ракетных комплексов "Бастион" на островах Матуа и Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области).

Кроме личного состава морской транспорт доставит горюче-смазочные материалы, продовольствие и военное имущество. На островах развёрнуты места для проживания личного состава и размещения вооружения и военной техники, а также оборудованы позиции дежурных сил, сообщает пресс-служба.

Парамушир Сахалин ТОФ Курилы
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