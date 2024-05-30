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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

"Русагротранс" оценил объем майского экспорта пшеницы в рекордные 4,8 млн тонн

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Аналитический центр "Русагротранса" на фоне роста отгрузок российской пшеницы повысил прогноз ее экспорта в мае до рекордных для этого месяца 4,8 млн тонн с прежней оценки в 4,5 млн тонн. Эти показатели учитывают поставки в страны ЕАЭС.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Русагротрансе", прогноз пересмотрен в большую сторону "за счет более активных отгрузок через терминалы Новороссийска, Тамани и порта Высоцкий".

"Это рекорд для мая, несмотря на окончание сезона. Подобный объем больше характерен для осенних месяцев", - заявили в центре, напомнив, что в мае 2023 года экспорт пшеницы составил 4,28 млн тонн.

Аналитики пересмотрели и прогноз экспорта российской пшеницы за текущий сельхозгод (июль 2023 - июнь 2024 года), он повышен до 54,4 млн тонн с предыдущей оценки в 54 млн тонн.

В центре также сообщили, что экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июне за неделю подросли на $10, до $255 (FOB). Однако они остаются самыми конкурентоспособными на рынке. При этом цена на французскую пшеницу также повысилась на $10, до $277 за тонну, германскую - на $18, до $282, румынская пшеница котируется на уровне $275 за тонну.

Как объяснили аналитики, продолжающийся рост цен по-прежнему связан с ухудшающимися перспективами российского урожая из-за дефицита осадков и жаркой погодой, прежде всего на юге, а также с нарастанием отставания в севе яровой пшеницы в ряде регионов Сибири из-за холодной погоды и чрезмерных осадков.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах за неделю выросли на 1 400 рублей, до 18 500 рублей за тонну, на малой воде - на 2 400 рублей, до 16 500-17 000 рублей. В прошлом году цены составляли 13 700 рублей на глубокой воде и 11 800 рублей - на малой.

Новороссийск Русагротранс ЕАЭС Тамань Высоцкий
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