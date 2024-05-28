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"СовЭкон" снизил прогноз урожая пшеницы в России в 2024 году до 82,1 млн т

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Исследовательская компания "СовЭкон" снизила прогноз урожая пшеницы в России в 2024 году до 82,1 млн тонн с предыдущих 85,7 млн тонн.

"Пересмотр отражает больший, чем ожидалось, ущерб, нанесенный озимой пшенице после майских заморозков", - говорится в ее сообщении.

Оценка сбора пшеницы в Поволжье снижена на 2,1 млн тонн, до 16,7 млн тонн, в центре - на 1,3 млн тонн, до 17,9 млн тонн. Эти регионы в наибольшей степени пострадали от заморозков.

Прогноз по югу уменьшен незначительно - на 0,3 млн тонн, до 26,2 млн тонн.

"Пересмотренный прогноз учитывает потери, понесенные после майских заморозков. Тем не менее, текущие погодные условия остаются неблагоприятными для нового урожая. Во многих регионах, где выращивается озимая пшеница, по-прежнему слишком сухо, в том числе в Ростовской области, которая является ведущим производителем пшеницы, - заявил глава компании Андрей Сизов, процитированный в сообщении. - Между тем, в Сибири, крупнейшем производителе яровой пшеницы, слишком влажная погода, чтобы завершить посевную кампанию в оптимальные сроки".

За последнее время свои прогнозы по сбору зерна снизили и другие эксперты зернового рынка.

Поволжье Андрей Сизов СовЭкон Ростовская область Сибирь
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