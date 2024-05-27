Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в РФ в этом году ниже 130 млн т

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году может быть ниже 130 млн тонн, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Урожай нас ждет меньше 130 млн тонн. При урожайности 25,8 ц/га мы получаем, исходя из текущих площадей, средний расчет в 129 млн тонн валовой собор. Это достаточно серьезное снижение, потому что прогнозы раньше составляли в диапазоне от 142-147-149 млн тонн", - заявил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.

По его словам, его расчет основан на средней за пять лет урожайности в 25,8 ц/га.

Как отметил глава союза, потери в этом году из-за поздних возвратных заморозков, которых не было более 100 лет, "достаточно значительные". "В общей сложности пострадало свыше 1,5 млн га, из них 900 тыс. га будет пересеваться. Думаю, что реальные цифры общего пересева уйдут за миллион гектаров, а пострадавших в регионах посевов - около 2 млн га всего", - сказал он.

К тому же надо учесть, что заморозки случились поздно и на пересев практически не осталось времени. "Для оптимальных сроков пересева время ушло. А что означают неоптимальные сроки для пересева? Даже если пересев состоится, это означает позднюю уборку. Многое будет зависеть от погодных условий во время уборочных работ, можем упустить еще часть урожая, которая уйдет под снег", - заявил он.

По его словам, на текущий момент все аналитики понизили прогнозы. Даже если получится пересеять все площади, необходимые под пересев, поздними яровыми культурами, то урожай все равно будет существенно ниже, чем по озимым. "Главные пострадавшие площади - это озимая пшеница", - сказал он.