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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Компанию-оператора карт "Мир" возглавит Дмитрий Дубынин из Минцифры

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт "Мир" возглавит Дмитрий Дубынин, его кандидатура уже согласована Национальным финансовым советом, сообщила пресс-служба Банка России.

Дубынин с 2013 по 2018 год был заместителем директора департамента координации информатизации в Минкомсвязи (бывшее название Минцифры). С 2018 по 2021 год он работал в Банке России, сначала на посту начальника управления анализа и развития финансовых технологий в департаменте финансовых технологий Банка России, а затем в качестве заместителя директора этого департамента. С 2021 года снова работал в Минцифры на должности директора департамента развития технологий цифровой идентификации.

Владимир Комлев, возглавлявший НСПК с момента ее создания, покинул свой пост 1 января 2024 года. С тех пор его обязанности выполнял Олег Тишаков, ранее занимавший должность руководителя организационно-правового департамента компании.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Банк России Владимир Комлев Минцифры НСПК Мир Дмитрий Дубынин Олег Тишаков
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