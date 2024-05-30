Восточный сектор Севморпути должен перейти на круглогодичную навигацию в 2024 году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Переход на круглогодичную навигацию судами высокого ледового класса в восточном секторе Северного морского пути ожидается в 2024 году, заявил первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов на пленарном заседании форума "Морской конгресс - Дальний Восток" во Владивостоке.

"На сегодняшний день в акватории Северного морского пути работают 10 ледоколов, семь из которых атомные. За счет чего уже в этом году планируется начать круглогодичную навигацию судами высокого ледового класса в восточном секторе СМП", - сказал он.

"Общая потребность для наших ключевых инвестиционных проектов в Арктике для обеспечения грузопотока по СМП составляет более 120 судов, строительство которых предусмотрено в перспективном плане строительства гражданских судов до 2035 года", - отметил Гусейнов.

Первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами 20 мая заявил, что план загрузки судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье предусматривает строительство до 2037 года дополнительно 92 грузовых судов ледового класса для нужд СМП.