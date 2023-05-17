"Росатом" и "НОВАТЭК" в 2024 г. запустят круглогодичную навигацию на восток по Севморпути

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" совместно с "НОВАТЭКом" в начале следующего года запустят круглогодичную навигацию на восточном направлении Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совместно с "НОВАТЭКом" мы планируем в начале следующего года запустить круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Это действительно историческое решение, важное для развития всей Арктики, и особенное значение имеющее для экономики нашей страны", - сказал он.

"НОВАТЭК" планирует в этом году ввести в строй морские перегрузочные комплексы в Мурманской области и на полуострове Камчатка, которые помогут увеличить оборачиваемость газовозов с высоким арктическим классом и обеспечить ритмичность отгрузок СПГ".

Сейчас "НОВАТЭК" располагает 28 судами для транспортировки СПГ, в планах компании – строительство еще 30 судов, которые будут работать на Северном морском пути.

Компания рассчитывает, что порядка 80% сжиженного природного газа (СПГ), производимого на планируемом к запуску проекте – "Арктик СПГ 2" мощностью 20 млн т в год, будет отправлять на рынки Азии.

Транспортировка СПГ от места производства до терминала в Мурманске составит 3-4 дня, после перегрузки на конвенциональные суда путь до Европы занимает 5 дней, до рынков Азии – 31 день. В случае поставки СПГ на восток груз идет 9-18 дней до Камчатки, после перегрузки – еще 6 дней до Азии.