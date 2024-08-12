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Мишустин утвердил правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило единые правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний многоквартирных домов, сообщает сайт кабинета министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь УК не смогут отказывать компаниям-провайдерам в доступе в дома.

Кроме того, правила определяют типовые технические требования к монтажу сетей связи в многоквартирных домах. На случай, если причинен ущерб общему имуществу в ходе монтажа, есть порядок действий.

Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома, принятый Госдумой, предусматривает внесение комплексных изменений в федеральный закон "О связи" и Жилищный кодекс.

В соответствии с законом, плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах не взимается. Также закон предоставляет возможность подключения оператором связи многоквартирных домов к интернету на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья или нанимателем жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками жилья.

Закон предусматривает до 31 декабря 2024 года мораторий на повышение размера платы по договорам о размещении инфраструктуры связи на объектах государственного или муниципального имущества.

Жилищный кодекс Михаил Мишустин Правительство
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