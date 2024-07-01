Решение ЕС о запретительных пошлинах на импорт зерна из РФ и Белоруссии вступило в силу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Решение Совета ЕС о повышении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции в Евросоюз вступило в силу.

Оно было принято в конце мая этого года. Как сообщалось в пресс-релизе Совета, цель вступающего в силу 1 июля решения - "введение запретительных пошлин на зерновую продукцию, импортируемую из России и Белоруссии". Пошлины повышаются также на масличные культуры и продукты переработки.

Пошлина на мягкую пшеницу составляет 95 евро за тонну, твердую - 148 евро, ячмень и рожь - 93 евро, масличные, масла, шроты и свекловичный жом - 50% от таможенной стоимости. Эта продукция также не имеет доступа к тарифным квотам ЕС.

Между тем, как считают эксперты зернового рынка РФ, рост пошлин не окажет существенного влияния на российский зерновой экспорт, но может осложнить положение животноводов и переработчиков в ряде европейских стран.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, поставки базового продукта - пшеницы - в страны ЕС незначительны. "В то же время продукты переработки, а это, прежде всего, шрот, европейские производители кормов покупали у нас. Кому это больше повредит? На наш взгляд, не нам. Потому что сейчас мы видим рост спроса на самые разнообразные кормовые культуры со стороны азиатских рынков", - заявил он, добавив, что поставки могут быть переориентированы.

"Для нас последствия есть, но они минимальны. Для европейских партнеров, которые в преддверии введения ограничений многократно увеличили закупки у нас, ситуация гораздо сложнее. Они будут пытаться находить какие-то новые маршруты, не исключаю, что будут продолжать закупаться у наших поставщиков, поскольку во многом эта ситуация - без альтернативных решений", - полагает он.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в страны ЕС в этом сезоне будет поставлено всего около 1,5 млн тонн зерновых, без зернобобовых. Основные объемы поставок приходятся на Италию, Испанию и Грецию.

Единственным довольно значимым негативным последствием в зерновой сфере он назвал рост пошлины на твердую пшеницу, поскольку ее основные объемы идут в Италию. "Придется искать новые рынки сбыта", - констатировал он.

Говоря о повышении пошлин на масличные и продукты их переработки, Рылько заявил, что "по ряду позиций это довольно сенситивно для нас, особенно по рапсовому шроту". "Но это еще более сенситивно для европейского животноводства, для которого закупается российский шрот", - сказал он.

По его словам, доля экспорта в ЕС рапсового шрота, а также масличного льна из РФ в их общем экспорте высокая. "Но она ниже, чем доля РФ в общем импорте ЕС этой продукции", - сказал Рылько, добавив, что повышение пошлин на российскую продукцию для ЕС будет болезненнее, чем для РФ.

По прогнозу, экспорт зерна из РФ в этом сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.) может составить рекордные 70 млн тонн, в том числе 53 млн тонн пшеницы.