Один человек погиб, девять пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пассажирская "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области, атакована дроном ВСУ, есть погибший и пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Еще девять человек пострадали: четыре женщины и пять мужчин.

"С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - добавил губернатор.

По его данным, инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям.

"Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал", - добавил Гладков.

Ранее в четверг сообщалось, что в селе Зозули при атаке дрона ВСУ на частный жилой дом пострадали две женщины. Медицинская помощь оказана им бригадой скорой на месте.