Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке БПЛА

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал город Грайворон в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, выбиты окна в одном частном жилом домовладении", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена, а затем отменена сирена ракетной опасности.