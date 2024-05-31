Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани ликвидирован

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пожар, произошедший из-за атаки беспилотников на нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, полностью ликвидирован, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале в пятницу.

"На данный момент пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал Бабенков.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на пятницу загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе в Темрюкском районе. Несколько сотрудников пострадали, остальные работники эвакуированы.

Кроме того, по словам Кондратьева, территорию Новороссийска обследуют на предмет упавших дронов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По словам губернатора, все атаковавшие регион беспилотники были подавлены силами ПВО.

Краснодарский край Темрюкский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три цистерны горят на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА, есть пострадавшие

МИД заявил, что ответственность за дальнобойные удары по РФ будут нести страны НАТО

Что произошло за день: четверг, 30 мая

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки

РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

Один человек погиб, девять пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Налоговая реформа

Кабмин РФ одобрил пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В МИД РФ обвинили Запад в стремлении выдавить Россию с зернового рынка

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });