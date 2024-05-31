Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани ликвидирован
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пожар, произошедший из-за атаки беспилотников на нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, полностью ликвидирован, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале в пятницу.
"На данный момент пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал Бабенков.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на пятницу загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе в Темрюкском районе. Несколько сотрудников пострадали, остальные работники эвакуированы.
Кроме того, по словам Кондратьева, территорию Новороссийска обследуют на предмет упавших дронов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
По словам губернатора, все атаковавшие регион беспилотники были подавлены силами ПВО.