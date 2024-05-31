Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани ликвидирован

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пожар, произошедший из-за атаки беспилотников на нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, полностью ликвидирован, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале в пятницу.

"На данный момент пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал Бабенков.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на пятницу загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе в Темрюкском районе. Несколько сотрудников пострадали, остальные работники эвакуированы.

Кроме того, по словам Кондратьева, территорию Новороссийска обследуют на предмет упавших дронов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По словам губернатора, все атаковавшие регион беспилотники были подавлены силами ПВО.