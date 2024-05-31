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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Мишустин анонсировал прием в вузы на основе кадрового прогноза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Кадровый прогноз, который ляжет в основу для приема учащихся в профессиональные учебные заведения - вузы и колледжи, должен быть сформирован к концу 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам заседания коллегии Минтруда.

"Надо к концу этого года завершить формирование кадрового прогноза, который станет основой для определения контрольных цифр приема в профессиональные учебные заведения - вузы, колледжи. Что должно быть включено в новый профильный национальный проект, - сказал он. - Важно сделать все необходимое, чтобы обеспечить экономику квалифицированными специалистами".

Мишустин подчеркнул также, что в приоритете для государства "поддержка семей с детьми, старшего поколения, людей с ограничениями по здоровью, забота о ветеранах и их близких". В связи с этим он сообщил, что по всей стране - пока в пилотном режиме - действует система долговременного ухода.

Минтруда Михаил Мишустин
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