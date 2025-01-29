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В почти 40% регионов РФ требуется увеличить численность занятых

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прогноз кадровой потребности экономики до 2030 года подготовлен; для обеспечения приоритетов в экономике, социальной сфере и науке нужно увеличить число занятых в 37 регионах России, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.

В РоссииГоликова оценила потребность в дополнительных кадрах в 2,4 млн человек до 2030 годаЧитать подробнее

До 2030 года по сравнению с 2022 годом по стране необходимо дополнительно вовлечь в занятость 3,1 млн человек, сказал министр.

По его словам, впервые был получен прогноз кадровой потребности в отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном разрезах.

Больше всего кадров нужно привлечь в Москве, Ставропольском крае, Московской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Пермском крае, добавил министр.

Наибольшее количество специалистов необходимо вовлечь в обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, индустрию гостеприимства, профессиональную деятельность и науку.

"При этом внутри практически каждой производственной отрасли мы видим рост потребности в квалифицированных рабочих и IT-специалистах", - сказал Котяков.

Как ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова, "прогноз определяет объем и структуру потребности в кадрах всей страны, а также потребность в кадрах в разрезе регионов и отраслей". Исходя из прогноза будут определяться и корректироваться контрольные цифры приема в вузы и средние профессиональные учебные заведения в зависимости от нужд экономики, а также все программы по переподготовке кадров, отмечала она.

"В прогнозе отражаются тренды потребности в трудовых ресурсах по всем разделам видов экономической деятельности и начальным группам занятий - это 435 групп профессий", - сообщала Голикова.

Для составления прогноза рынка труда до 2030 года были использованы данные макроэкономического прогноза по стране, а также демографический прогноз, статистические показатели рынка труда и региональные прогнозы, поясняли в аппарате вице-премьера.

Антон Котяков Татьяна Голикова Совет Федерации
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