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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Вячеслав Федорищев назначен врио губернатора Самарской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем отмечается, что глава государства принял отставку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

"Назначить Федорищева Вячеслава Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области", - говорится в указе.

Федорищев родился 14 июля 1989 г. в Волгодонске Ростовской области.

В 2010 г. окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где занимал впоследствии ряд должностей вплоть до помощника ректора (с 2012 г.).

С августа 2013 г. перешел в Минэкономразвития РФ, с апреля 2015 г. - директор департамента стратегического развития Минэкономразвития.

В марте 2016 г. назначен заместителем губернатора Тульской области, с октября 2022 г. - первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области. В этой должности курировал вопросы экономики, промышленности и инвестиций, а также стратегические проекты региона.

Владимир Путин Вячеслав Федорищев Дмитрий Азаров Самарская область
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