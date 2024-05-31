Страховщики назвали последствия налоговой реформы для сферы страхования жизни

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Предлагаемая налоговая реформа затронет операции по страхованию жизни, в ней есть положения, которые упраздняют уже действующий налоговый стимул для граждан по формированию долгосрочных сбережений по договорам страхования жизни, сказал "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.

Речь идет об изменении подходов к порядку налогообложения на этапе получения страховых выплат по договорам долгосрочных накоплений, куда относятся договоры сроком на 5 лет и более.

"Согласно действующей редакции Налогового Кодекса, налог на доходы физических лиц применяется следующим образом. Все осуществленные взносы страхователя по договору страхования жизни не облагаются налогом на доходы физических лиц (НФЛ). Также не облагается налогом доход, рассчитанный определенным образом с учетом действующих за период договора уровней ключевой ставки Банка России. Доходы сверх этого подлежат налогообложению по ставке НДФЛ. Предложенный законодателями обширный пакет изменений в Налоговый Кодекс включает иной подход, при котором изменяется порядок налогообложения дохода при получении страхователями выплат по договорам защиты жизни. Предполагается, что весь начисленный доход по договору становится базой для расчета НДФЛ, налог подлежит уплате по действующим уровням ставок НДФЛ (ставки этого налога, как ожидается, в ряде случаев будут меняться в сторону повышения)", - объяснил Яковлев.

Существующий порядок налогообложения при получении потребителями страховых выплат по долгосрочным договорам страхования жизни до сих пор был единственной стимулирующей налоговой мерой при осуществлении выплат, примененной именно в сегменте страхования жизни, добавил он.

"Упразднение этого стимула без адекватной замены приведет к потере интереса для страхователей заключать договоры страхования жизни на долгий срок, будет резко тормозить развитие сегмента страхования жизни. Такая перспектива вызывает тревогу сообщества. Кроме того, ухудшение условий для формирования долгосрочных накоплений в сегменте никак не послужит решению глобальной задачи государства расширять источники для формирования ресурса "длинных денег" в российской экономике. Предложенный разработчиками налоговых новаций подход к налогообложению выплат в сегменте страхования жизни нуждается в корректировке в процессе обсуждения", - считает Яковлев.

Вице-президент ВСС добавил, что предложенные "налоговые изменения не коснутся выплат по пенсионному страхованию жизни, где выплата совершается по достижении определенного возраста страхователем". Однако таких договоров в общем количестве - несколько процентов.

Упомянутые изменения подхода в налогообложении на этапе выплат для страховщиков жизни в целом совпадают с подходом в банковском сегменте, когда налогом на доходы физлиц облагаются все начисленные по депозитам процентные выплаты (При этом порядок разнится для вкладов до 1 млн рублей, которых по данным АВС за 2023 год почти 30% в общей структуре, и вкладов большего размера - ИФ).

"Однако следует учитывать разницу: в общей структуре банковских вкладов практически отсутствуют договоры сроком более года, в основном здесь речь идет о краткосрочных сбережениях граждан", - подчеркнул Яковлев.

По данным ВСС, накопленные резервы страховщиков жизни составляют по итогам I квартала 2024 года порядка 1,6 трлн рублей. За 2023 год сборы страховщиков жизни выросли на 52% к уровню 2022 года и составили 814 млрд рублей (для сравнения: рост сборов в популярных ДМС, автокаско и ОСАГО составлял 18,5% - 21,5% в 2023 году, по данным ЦБ).

За I квартал этого года, согласно статистике ВСС, сборы по всем линиям страхования жизни выросли на 45% к уровню аналогичного периода прошлого года и составили 226,1 млрд рублей. В том числе прирост в накопительном страховании жизни был на уровне 84%, в инвестиционном страховании жизни более 64,5%, сборы падали по линии кредитного страхования жизни заемщиков - минус 53,8% - в связи с изменением общего ландшафта кредитования.

ВСС ожидает по итогам всего 2024 года поступления общих премий в сегменте свыше 1 трлн рублей. "Развитие сегмента страховщики жизни связывают с введением долевого страхования жизни (ДСЖ) с 1 января 2025 года, а также с принятием закона о гарантировании сбережений на рынке страхования жизни под эгидой АСВ (находится на рассмотрении Госдумы), что укрепит доверие страхователей к этому рынку (пока такой механизм гарантий работает в отношении банков и НПФов- ИФ).

Кроме того, с 2026 года страховщики жизни ожидают включения их в программу долгосрочных сбережений граждан (ПДС). Это в свою очередь послужит расширению источников формирования "длинных денег" в стране. "Для такого включения страховщиков жизни есть все основания, поскольку объем сборов на рынке страхования жизни за I квартал почти на порядок больше поступлений за тот же период в систему ПДС, это уже сформированный рынок", - сказал агентству Яковлев.

"Мы как страховщики жизни конкурируем за клиентов не с другими участниками финансового рынка, а с "чулком" - с теми накоплениями граждан, которые не хранятся в финансовых институтах. По нашим оценкам, объем наличных денег на руках у населения составляет 25 трлн рублей. Это средства, которые предстоит привлечь на финансовый рынок России в разные инструменты", - сообщил журналистам генеральный директор компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич, комментируя итоги деятельности страховщиков жизни за I квартал этого года. По его данным, по итогам 2023 года доля накопительных договоров страхования жизни в портфеле компании составила 80%. В целом по рынку страхования жизни за 2023 год "количество людей, застрахованных по договорам защиты жизни на срок свыше 5 лет, увеличилось с 11,7 до 12,7 млн человек. Всего же клиентами страховщиков жизни выступало 37 млн человек".

Генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников сообщил журналистам, что доля договоров страхования жизни сроком более 5 лет в портфеле его компании составляет 73%, за I квартал этого года доля договоров страхования жизни сроком более 10 лет увеличилась на 14%.

До сих пор все обсуждения, связанные с налоговыми подходами на рынке страхования жизни, в основном были связаны с возможными преференциями для страхователей на входе в договоры, то есть они касались возможных льгот при уплате страховых премий (например, налоговых вычетов). Порядок налогообложения по страховым выплатам действует много лет, изменения не предвиделись. В настоящее время действует для владельцев полисов страхования жизни налоговый вычет с суммы 150 тысяч рублей. Однако этот вычет находится в одной категории с другими, например, может использоваться гражданами при покупке полиса ДМС или использоваться в случае оплаты напрямую физлицом медицинских расходов. Страховщики жизни неоднократно ставили вопрос о предоставлении страхователям по инвестиционным полисам зашиты жизни налогового вычета в размере 400 тысяч рублей. Однако этот вопрос пока не решен.

Одним из основных изменений обсуждаемого пакета налоговых нововведений считается предложение о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ), которое коснется примерно 2 млн человек, по оценкам экспертов. Для людей с доходами менее 2,4 млн рублей в год никаких изменений не будет. Люди с более высоким доходом, но менее 5 млн рублей в год, должны будут платить налог по ставке 15%. Для более высоких доходов ставки налога повышаются, для людей с доходом свыше 50 млн рублей предполагается ставка налога в размере 22%.