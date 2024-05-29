Эксперты считают предложенный для IT налог на прибыль в 5% "компромиссным"

Его введение не должно заморозить инвестиционную активность в секторе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Введение в России налога на прибыль в размере 5% для IT-компаний не должно привести к существенным негативным последствиям, а также ослаблению инвестиционной активности на рынке, считают большинство опрошенных "Интерфаксом" экспертов из отраслевых ассоциаций, профильных аналитиков инвестбанков, участников рынка.

Подготовленный Минфином законопроект об изменениях в налоговой системе, с которым ознакомился "Интерфакс", предполагает, что на период 2025-2027 годы ставка налога на прибыль для IT, подлежащего зачислению в региональные бюджеты, останется обнуленной, а вот ставка налога для зачисления в бюджет РФ составит 5%.

Таким образом, с 2025 года IT-сектор впервые за несколько лет вновь будет плательщиком налога на прибыль. С 2020 г компании, занятые в сфере информационных технологий, и производители программно-аппаратных комплексов из реестра российского ПО платили налог на прибыль по ставке 3%, а с 2022 года она была обнулена на период до конца 2024 года.

"Сохранение пониженного налога на прибыль на уровне 5% достаточно оптимально для IT-компаний. При таких условиях компании-разработчики ПО сохранят возможность дальнейшего роста и инвестирования в создание и развитие своих продуктов в соответствии с требованиями заказчиков", - прокомментировал инициативу исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.

Президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров называет введение налоговой ставки для IT-компаний "компромиссом по отношению к бюджетам регионов", в которые, судя по его предположению, будет выплачиваться налог.

"Для большинства МСП в области разработки ПО прибыль является практически единственным источником финансирования для развития своих продуктов и для разработки новых. <...> Для компаний это 5% дополнительных потерь возможностей инвестирования в разработку ПО плюс накладные расходы, связанные с администрированием этого налога. Но на фоне риска полной отмены льготы по налогу на прибыль это не так существенно, так как большую часть льготы удалось сохранить - и это, конечно, важнее. К тому же, у компаний будет полгода для того, чтобы приспособиться к изменению размера льготы", - сказал он, добавив, что инициатива, в случае принятия, будет распространяться на компании, действующие по общей системе налогообложения, и не относится к тем, кто работает по упрощенной системе.

Гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов называет ставку в 5% "сравнительно небольшой", которая, по его мнению, вряд ли окажет "существенное негативное влияние на бизнес IT-компаний". Не следует ждать и заметного снижения инвестактивности от ее введения: "Сектор IT растет быстро и остается привлекательным направлением для вложений".

Отраслевые аналитики инвестбанков, в свою очередь, не ожидают, что введение ставки может оказать заметное влияние на дивидендный потенциал публичных компаний IT-сектора.

"Дивиденды среди публичных IT-компаний платят не все, а те кто платит, скорее всего, будут обращать внимание на комплекс факторов. В целом налоговая нагрузка даже после повышения останется относительно небольшой - и значительно ниже, чем во многих других отраслях. Это значит, что государство заинтересовано в сохранении стимулирующих мер в секторе", - рассуждает Артем Михайлин из "Велес-Капитала".

В Альфа-банке напоминают, что развитие в IT-сфере "движется импортозамещением и растущим спросом на российские решения и широко поддерживается сохранением других мер господдержки".

По мнению аналитиков, повышение ставки налога на прибыль будет иметь пропорциональный понижающий эффект на дивидендную базу платящих дивиденды компаний. "Но так как дивидендная доходность публичных компаний IT-сектора невысокая (объявленные "Группой Астра" дивиденды за 2023 год предполагают доходность 1,3%, дивиденды Positive Technologies - 3,3%), инвесторы не почувствуют существенной разницы", - считают эксперты Альфа-банка.

Оптимистично воспринимают повышение ставки лишь на 5% и некоторые непосредственные участники IT-рынка.

"Что касается изменения ставки налога на прибыль начиная с 2025 года, мы считаем позитивным моментом сохранение большей части этой льготы. Это позволит и дальше развиваться нашей компании и IT-отрасли в целом, реинвестируя прибыль в рост компании через инвестиции в продукты, технологии и людей", - прокомментировал новеллу операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин.

Positive Technologies (PT) активно вкладывается в развитие продуктового портфеля, при этом одним из факторов, дающих возможность наращивать инвестиции в него, являются налоговые льготы. Следствием этого является наращивание масштабов бизнеса, что приводит и к росту вклада в бюджет через другие налоги, по которым у компании льгот нет (подоходный налог с сотрудников, налоги у смежных бизнесов), и даже через стимулирование роста подоходного налога с получателей дивидендов от компании, говорит Кузин.

"Например, выплачивая дивиденды в 2023 и 2024 году, по нашим оценкам, мы сгенерировали более 1 млрд рублей поступлений в налоговый бюджет страны", - подчеркивает топ-менеджер PT.

С другой стороны - исполнительный директор группы "Рунити" (объединяет RU-CENTER, Рег.ру, SpaceWeb и Faitid (Фонд содействия развитию и инфраструктуры интернет)) Игорь Селиванов изменение ставки налога на прибыль для бизнеса называет "довольно чувствительным".

"Часть компаний нашей группы по ряду критериев и раньше не попадала под льготу по налогу и платила 20% (сейчас будет 25%). Теперь же еще и льготные компании будут платить дополнительные 5%. Это, конечно, приведет к тому, что мы будем пересматривать нашу инвестиционную политику. На нас, как и на всю отрасль, будет одновременно давить фактор высоких ставок по кредитам и сокращение налоговых льгот", - объясняет топ-менеджер.

"В то же время правительство анонсировало различные вычеты компаниям, ведущим НИОКР и инвестирующим внутри России. Внимательно будем смотреть на эти возможности, когда они обретут большую конкретику. Хотелось бы, чтобы это был реально действующий механизм, доступный широкому спектру компаний, работающих над созданием российских IT-продуктов, а не только IT-монстрам. Поэтому, в целом по отрасли, если предлагаемые инвестиционные вычеты будут работать, возможно инвестиционная активность даже вырастет (с учетом того, что отечественное ПО все более востребовано)", - заключил Селиванов.