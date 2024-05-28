Холдинг "Ростеха" разработал роботизированный комплекс для дистанционного тушения пожаров

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") покажет на XV выставке "Комплексная безопасность", которая пройдет с 29 мая по 1 июня, робота для тушения пожаров, способного дистанционно бороться с огнем и завалами, не подвергая опасности спасателей, сообщает во вторник пресс-служба Госкорпорации "Ростех".

Робот сделан на базе погрузчика Ант-1000 и является совместной разработкой двух предприятий холдинга "Высокоточные комплексы": Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал".

Особенностью робота называют систему управления с внешними видеокамерами и датчиками, которые и позволяют управлять машиной дистанционно.

В пресс-службе подчеркнули, что робот получил специальный модуль, включающий лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой, благодаря чему он может "дотянуться" до пламени на расстоянии до 65 м. При этом оборудование установлено на дистанционно-управляемой стреле.

В свою очередь генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" - управляющей организации АО "КЭМЗ" Владимир Пименов, слова которого приводит пресс-служба "Ростеха", отметил, что на базе мини-погрузчика Ант-1000, который серийно производит АО "КЭМЗ", установлена также роботизированная машина дистанционного разминирования "Шмель".

Международный салон "Комплексная безопасность" в 2024 году будет посвящен безопасности объектов инфраструктуры. Мероприятие пройдет с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот".