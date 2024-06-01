Путин и Пашинян в разговоре затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее Пашиняну была направлена поздравительная телеграмма.

В ней, в частности, говорилось, что "российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения". "Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран", - написал Путин.

В субботу пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашинян в телефонном разговоре с Путиным поблагодарил за поручение РЖД восстановить поврежденные из-за наводнения участки железной дороги в Лорийской области.