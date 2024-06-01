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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Мишустин и Пашинян обсудили актуальные вопросы взаимодействия РФ и Армении

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ.

"Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба правительства Армении сообщила: "Пашинян поблагодарил Мишустина за поздравление и пожелания, поздравив его с переназначением в должности главы правительства РФ, пожелал ему успехов".

Ранее в армянском правительстве сообщали, что президент РФ Владимир Путин и Мишустин направили поздравительные послания Пашиняну, который 1 июня отмечает свое 49-летие.

Правительство РФ Михаил Мишустин Армения Никол Пашинян
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