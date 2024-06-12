Пашинян направил поздравление Путину и Мишустину с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и премьеру РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

"Этот важный день в новейшей истории России символизирует стремление россиян к открытию новой политической вехи в истории страны с богатой историей, культурой и традициями", - отметил он в поздравительном послании Путину.

Он убежден, что "многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".

В поздравительном послании Мишустину Пашинян выразил уверенность, что "взаимовыгодное, многоплановое сотрудничество правительств двух государств как на двустороннем, так и на многосторонних треках, основанное на давних традициях взаимного уважения, будет и впредь развиваться в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях во благо народов Армении и России".