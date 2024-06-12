Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Пашинян направил поздравление Путину и Мишустину с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и премьеру РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

"Этот важный день в новейшей истории России символизирует стремление россиян к открытию новой политической вехи в истории страны с богатой историей, культурой и традициями", - отметил он в поздравительном послании Путину.

Он убежден, что "многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".

В поздравительном послании Мишустину Пашинян выразил уверенность, что "взаимовыгодное, многоплановое сотрудничество правительств двух государств как на двустороннем, так и на многосторонних треках, основанное на давних традициях взаимного уважения, будет и впредь развиваться в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях во благо народов Армении и России".

Армения Никол Пашинян Владимир Путин Михаил Мишустин День России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

В G7 хотят создать фонд поддержки Украины с использованием доходов от активов РФ

США выделят палестинцам гуманитарную помощь на $404 млн

ЕК хочет продлить до марта 2026 г. временную защиту в ЕС для украинских беженцев

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Договор между РФ и Ираном пока не могут подписать из-за процедурных вопросов

В Польше за последние недели задержали десять предполагаемых диверсантов

На севере Литвы начались учения "Прочный щит 6" с участием военных стран НАТО

В июле станут доступны 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ, их потратят на помощь Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });