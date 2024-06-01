Войска РФ нанесли удар по месту размещения разработчиков заданий для дронов ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удар по месту дислокации украинских специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных дронов, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в субботу в ведомстве.

Отмечается, что поражены также скопления военнослужащих и военной техники ВСУ в 116 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - заявили в министерстве.