Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Войска РФ нанесли удар по месту размещения разработчиков заданий для дронов ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удар по месту дислокации украинских специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных дронов, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в субботу в ведомстве.

Отмечается, что поражены также скопления военнослужащих и военной техники ВСУ в 116 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - заявили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ HIMARS Hammer
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Две украинские ракеты "Точка-У" и три дрона перехвачены над Белгородской областью

Режим ЧС ввели в пострадавших от стихии районах Карачаево-Черкесии

Режим ЧС ввели в пострадавших от стихии районах Карачаево-Черкесии
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по энергетическим объектам Украины

Заболеваемость вирусным гепатитом С в России за год выросла на 26%

Путин и Пашинян в разговоре затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня

Пашинян поблагодарил Путина за поручение РЖД восстановить поврежденную железную дорогу

Половина новых случаев ВИЧ в 2023 г. выявлено в регионах, где живет треть населения РФ

Половина новых случаев ВИЧ в 2023 г. выявлено в регионах, где живет треть населения РФ

Глава Минздрава Камчатки получил тяжелые травмы в ДТП

Число отравлений спиртом в России с 2014 года сократилось на 34%

Число отравлений спиртом в России с 2014 года сократилось на 34%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });