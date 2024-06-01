Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об обстреле села Муром.

"Под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что прямым попаданием снаряда повреждено здание школы. Помимо этого, осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли трех частных жилых домов. Повреждения также есть на линии электропередачи.

Ранее сообщалось об обстрелах трех сел Белгородской области и нескольких сбитых воздушных целях в регионе.