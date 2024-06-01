ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких сбитых воздушных целях на подлете к городу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало о сбитых в субботу украинских беспилотниках самолетного типа над Белгородской областью.