Село Репяховка Белгородской области атаковано FPV-дроном

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об атаке села Репяховка Красноружского района со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона.

Как он написал в своем телеграм-канале, пострадавших нет.

Гладков добавил, что в результате взрыва произошло возгорание сухой травы на площади 100 кв. м. На данный момент очаг возгорания ликвидирован.

Ранее сообщалось об обстреле села Графовка Красноружского района, село Безымено было атаковано дроном-камикадзе.