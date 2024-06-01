Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких сбитых воздушных целях на подлете к городу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа "Берега", а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. Возгораний в результате обстрелов двух жилых домов не зафиксировано, сообщил глава региона.