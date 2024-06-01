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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Житель Шебекино получил осколочное ранение в результате обстрела ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины города Шебекино.

"По предварительной информации, пострадал один мирный житель - сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, также на территории предприятия осколками посечен один автомобиль. На месте работают оперативные службы, отметил глава региона.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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