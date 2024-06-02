Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа в Белгородской области были атакованы четырьмя дронами-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В селе Головчино дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель - у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой верхней конечности", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В магазине, возле которого упал дрон, повреждены фасад и входная группа, выбиты окна.

В городе Грайворон в результате атаки дронов были повреждены три автомобиля, а также загорелась сухая трава, сообщил Гладков.