Трое пострадали в результате атаки ВСУ на два населенных пункта в Белгородской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два населенных пункта в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ.

"Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Состояние одной из пострадавших медики оценивают как тяжелое, двух других раненых - как удовлетворительное.

В селе Вознесеновка в шести частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

В селе Муром в двух частных жилых домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждено остекление здания коммерческого объекта.