Пожар на НПЗ в Коми ликвидирован

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Возгорание в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (Коми) ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее пресс-служба ухтинского НПЗ сообщила, что в воскресенье в ходе плановых ремонтных работ, проводимых подрядной организацией ООО "Центр-тест", произошло возгорание на выведенном ранее из эксплуатации резервуаре. Завод работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники МЧС.

Печорское управление Ростехнадзора сообщило, что в результате возгорания в резервуарном парке на площадке цеха №3 ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" двое рабочих погибли, один находится в тяжелом состоянии.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что пожар не связан с атаками беспилотников. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности.

Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.