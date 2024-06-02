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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Двое рабочих погибли при пожаре на НПЗ в Коми

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате возгорания в резервуарном парке на площадке цеха №3 ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Ухте (Коми), сообщает Печорское управление Ростехнадзора.

"В резервуарном парке на ОПО площадка цеха № 3 "Товарно-сырьевой" ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-Тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Управлением сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии.

По информации пресс-службы прокуратуры Коми, надзорный орган проконтролирует установление обстоятельств инцидента. Взят на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее пресс-служба ухтинского НПЗ сообщила, что в воскресенье в ходе плановых ремонтных работ, проводимых подрядной организацией ООО "Центр-тест", произошло возгорание на выведенном ранее из эксплуатации резервуаре. В результате произошедшего пострадали трое сотрудников подрядчика. Завод работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники МЧС.

Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что пожар не связан с беспилотниками. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности.

Коми МЧС Ростехнадзор
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