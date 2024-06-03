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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

Российские военные применили тяжелые огнеметные системы для ударов по опорным пунктам ВСУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Восток" сообщили, что применили тяжелые огнеметные системы для ударов по опорным пунктам армии Украины в ряде населенных пунктов ДНР и Запорожской области.

"Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза "Октябрь", Сторожевого, Доброволья, Дорожнянки, Луговского", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили до 125 военнослужащих, танк Т-64, шесть автомобилей, гаубица М198 и САУ Krab.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Украина Александр Гордеев Запорожская область
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