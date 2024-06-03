"Дальние" перевозки пассажиров на сети РЖД в мае выросли на 6,2% год к году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в мае 2024 года выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,4 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги" со ссылкой на оперативные данные.

Пассажирооборот в дальнем следовании в прошлом месяце увеличился также на 6,2%, до 8,2 млрд пассажиро-километров.

Как сообщала ранее пресс-служба ФПК ("дочка" РЖД, занимающаяся "дальними" перевозками пассажиров), поезда компании в период майских праздничных выходных дней, с 27 апреля по 12 мая, перевезли более 4,8 млн пассажиров, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 5,6%. Самым популярным направлением стали южные курорты, куда в этот период отправились 550 тыс. человек - на 10,7% больше, чем в том же периоде 2023 года. Спросом также пользовались поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Ярославлем и другими городами.

Пригородные перевозки за май выросли на 6,4%, до 97,6 млн человек; пассажирооборот - на 5,3%, до 3 млрд пассажиро-километров.

Всего за прошлый месяц было отправлено 108 млн пассажиров (+6,4% в годовом выражении), общий пассажирооборот вырос на 6%, до 11,2 млрд пассажиро-километров (+9,7%).

За 5 месяцев 2024 года на сети РЖД перевезено 495,3 млн пассажиров (+6,5%) при пассажирообороте 49,4 млрд пассажиро-км (+9%). Перевозки в дальнем следовании с начала года выросли на 9,3%, до 46,4 млн человек; их пассажирооборот составил 36,1 млрд пассажиро-км (+10,6%). В пригородном сообщении с начала года перевезено 448,9 млн человек (+6,2%), пассажирооборот был на уровне 13,3 млрд пассажиро-км (+5%).