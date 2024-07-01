"Дальние" перевозки пассажиров на сети РЖД в I полугодии выросли на 8,4%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России в первом полугодии 2023 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования увеличились на 8,4% в годовом измерении, сообщило ОАО "Российские железные дороги" со ссылкой на оперативные данные.

Пассажирооборот в дальнем следовании в январе-июне 2024 года вырос на 9,2%, до 47,3 млрд пассажиро-километров.

Пригородные пассажироперевозки за 6 месяцев показали рост на 6,8%, до 549,6 млн человек. Их пассажирооборот с начала года увеличился на 5,5%, до 16,6 млрд пасс-км.

Всего за январь-июнь 2024 года на сети РЖД было перевезено 608,4 млн человек, что на 6,6% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Общий пассажирооборот составил 63,9 млрд пасс-км (8,2%).

За июнь 2024 года было перевезено в общей сложности 111,8 млн пассажиров (+5,7%). Пассажирооборот составил 14,3 млрд пасс-км (+4,6% г/г). В дальнем следовании - 12,4 млн человек (+5,5%) при пассажирообороте 11,1 млрд пассажиро-километров (+4,4%). Перевозки в пригородном сообщении за прошлый месяц составили 99,4 млн человек (+5,8% г/г), пассажирооборот - 3,2 млрд пасс-км (+4,9%).