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Титов назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Титова спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в указе, текст которого опубликован в воскресенье на официальном портале правовых актов.

Ранее пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития занимал Анатолий Чубайс. 25 марта 2022 года Путин подписал указ об освобождении его с этой должности.

Борис Титов с 2012 по 2022 год занимал пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В июне 2024 года Титов был избран председателем Федерального политического совета партии "Новые люди".

Владимир Путин Борис Титов
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