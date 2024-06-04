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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

В Арктике и на Дальнем Востоке шесть аэродромов модернизируют на основе ГЧП

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Шесть аэродромов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны планируется модернизировать с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил "Интерфаксу" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"65 объектов у нас в плане на модернизацию. Вместе с Минтрансом разделили их на три группы. Первая - коммерчески привлекательные для частных инвесторов аэропорты, где можно реализовать модель ГЧП. Здесь шесть крупных городов - Магадан, Улан-Удэ, Чита, Мурманск, Владивосток и Нарьян-Мар", - сказал Чекунков.

Модернизацию второй группы, состоящей из 26 аэропортов, планируется финансировать только за счет государственных средств, добавил он. Речь идет об аэропортах, где "нет пассажиропотока, чтобы оправдать частные инвестиции" - среди них Воркута, Анадырь, Диксон.

"Третья группа - специальные аэропорты, которые будут финансироваться за счет повышения ставок за организацию аэронавигации. Это как правило совсем маленькие аэродромы - Усть-Куйга, Депутатский, Белая Гора и другие", - сообщил Чекунков.

По поручению федеральных властей до 2030 года в России должны быть модернизированы 116 аэродромов. Сообщалось, что на 75 из них планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере 250 млрд рублей.

Также сообщалось о поручении создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Ежегодно для него планируется собирать по 10 млрд рублей через спецсбор с авиакомпаний в пользу "Госкорпорации по организации воздушного движения", говорил в феврале источник "Интерфакса", работающий в авиаотрасли. В конечном счете, объяснял он, расходы перевозчиков переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 рублей.

Алексей Чекунков Минвостокразвития Минтранс Арктика Дальний Восток
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