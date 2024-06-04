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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Внебюджетное финансирование аэродромов в РФ должно быть на уровне 22% до 2030 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вклад внебюджетных источников в финансирование программы "Развитие опорной сети аэродромов" в 2025-2030 годах планируется в размере 82,4 млрд рублей, или около 22% от общего объема направляемых средств, планируют в Минтрансе.

Об этом говорится в презентации, которую глава ведомства Роман Старовойт представил в Совете Федерации.

Совокупный объем финансового обеспечение программы оценивается в 381,1 млрд рублей. Из этой суммы - 264,7 млрд рублей, как ожидается, составят средства из федерального бюджета, оставшиеся 33,9 млрд рублей - из региональных бюджетов.

Также, согласно презентации, Минтранс подал заявку на выделение из госбюджета еще 250,4 млрд рублей.

Ключевыми мероприятиями программы в ведомстве считают реконструкцию аэродромов Горно-Алтайска, Сочи, Владивостока, Калининграда, а также строительство "с нуля" аэропортов в Омске и Шерегеше.

Целевой показатель пиковой пропускной способности аэродромов опорной сети заявлен на уровне 706 взлетно-посадочных операций в час в 2030 году против 560 в 2024 году. Мощность аэровокзальной инфраструктуры при этом, как ожидается, вырастет до 28 764 пассажиров в час против 2048 человек сейчас.

Как заявлял прежний глава Минтранса Виталий Савельев (в мае этого года стал вице-премьером), всего в стране насчитывается 228 аэродромов: к 2030 году эта цифра увеличится до 242, а капремонта и реконструкции требуют 116. На модернизацию 75 аэродромов, говорил он, планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере 250 млрд рублей.

Также сообщалось о поручении властей создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Ежегодно в нем планируется аккумулировать по 10 млрд рублей через спецсбор с авиакомпаний за аэронавигацию, говорил ранее собеседник "Интерфакса", знакомый с этой инициативой. В конечном счете, пояснял он, расходы перевозчиков переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 рублей.

Согласно проекту изменений в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, средства на ремонт аэродромов за счет увеличения сборов за аэронавигационное обслуживание в 2024 году может получить ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП "АГА(а)", подведомственно Росавиации).

Виталий Савельев Минтранс Роман Старовойт Шерегеш Горно-Алтайск Росавиация
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