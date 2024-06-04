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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В Кремле назвали клеветой публикации о попытках России сорвать ОИ-2024 в Париже

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Публикации о том, что Россия через своих агентов влияния пытается сорвать Олимпиаду-2024 в Париже, являются абсолютной клеветой, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать статью NYTimes о якобы причастности России к публикациям с призывами избегать Игры из соображений безопасности.

"Огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации", - сказал Песков и добавил, что Россия все чаще сталкивается с подобными проявлениями.

"Она не имеет никакого отношения к реальности. Это является абсолютной клеветой и ничем более", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Париж NYTimes Франция Олимпиада
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