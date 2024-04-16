В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Никаких официальных предложений о введении перемирия на Украине на период Олимпиады-2024 в Париже не выдвигалось, но Киев, как правило, использует такие инициативы, чтобы перегруппироваться и перевооружиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к соответствующему предложению президента Франции Эммануэля Макрона.

При этом Песков заметил: "И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив".