Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай.

"Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, имею в виду Республику Алтай", - сказал Путин в ходе встречи с Турчаком.

Он отметил, что Турчак имеет хороший опыт работы в исполнительных органах власти, Совете Федерации и партии "Единая Россия".

"Хочу обратить внимание на то, что Республика Алтай - очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая, как я уже сказал в начале нашей беседы, хороший потенциал развития. Мы обязательно поговорим об этом отдельно и гораздо более предметно, чем первая беседа наша с вами на этот счёт. Желаю удачи", - сказал президент.

Он также обратил внимание, что Турчаку до выборов предстоит "самым активным образом поработать на территории, поработать с людьми".

Турчак поблагодарил главу государства за оказанное доверие. "Безусловно, я сделаю всё для того, чтобы вас не подвести", - сказал он.

"Республика Алтай, действительно, это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах, и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", - сказал Турчак.

Ранее во вторник глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил об уходе с поста руководителя региона в связи с переходом на другую работу.