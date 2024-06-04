Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай.
"Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, имею в виду Республику Алтай", - сказал Путин в ходе встречи с Турчаком.
Он отметил, что Турчак имеет хороший опыт работы в исполнительных органах власти, Совете Федерации и партии "Единая Россия".
"Хочу обратить внимание на то, что Республика Алтай - очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая, как я уже сказал в начале нашей беседы, хороший потенциал развития. Мы обязательно поговорим об этом отдельно и гораздо более предметно, чем первая беседа наша с вами на этот счёт. Желаю удачи", - сказал президент.
Он также обратил внимание, что Турчаку до выборов предстоит "самым активным образом поработать на территории, поработать с людьми".
Турчак поблагодарил главу государства за оказанное доверие. "Безусловно, я сделаю всё для того, чтобы вас не подвести", - сказал он.
"Республика Алтай, действительно, это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах, и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", - сказал Турчак.
Ранее во вторник глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил об уходе с поста руководителя региона в связи с переходом на другую работу.
Биография Андрея Турчака
Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Образование высшее, в 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, в 2014 году - Дипломатическую академию МИД РФ.
Трудовую деятельность начал в 1991 году в качестве тренера-преподавателя по дзюдо ДЮСШ профкома, ДЮСШ олимпийского резерва "Космонавт" концерна "Ленинец". Далее работал в ОАО "Холдинговая компания "Ленинец", был депутатом Псковского областного Собрания депутатов. В 2007-2009 гг. - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 2009-2017 гг. был исполняющим обязанности губернатора, а затем губернатором Псковской области.
С 2017 года - член Совета Федерации, с 2020 года - первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.