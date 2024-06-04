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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Он объяснил это переходом на другую работу

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай
Олег Хорохордин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Олег Хорохордин сообщил, что оставляет пост главы Республики Алтай в связи с переходом на другую работу.

"Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай", - написал он в Telegram.

"За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны", - написал Хорохордин, обращаясь к местным жителям.

Он поблагодарил руководство России, правительство и депутатов Республики Алтай за доверие и совместную работу и пожелал жителям региона благополучия, добра и мира.

Хорохордин руководил регионом с весны 2019 года, сначала в статусе врио главы республики, а с октября 2019 - уже в должности главы Республики Алтай. В обращении он напомнил, что срок его полномочий истекает в 2024 году.

Олег Хорохордин родился в 1972 году в селе Глушинка соседнего с республикой региона - Алтайского края. Он окончил Алтайскую академию экономики и права, работал в аппарате полпреда в Центрального федерального округа, в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года он возглавлял совет НП "ГЛОНАСС", а также занимал пост замруководителя секретариата председателя правительства России. 20 мартя 2019 года он стал врио главы Республики Алтай после отставки прежнего руководителя региона Александра Бердникова.

Олег Хорохордин Республика Алтай
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